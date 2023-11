Pflegekräfte bekommen neuen gratis Online-Deutschkurs angeboten

Auf der Lernplattform Sprachportal.at des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wurde kürzlich ein kostenloser Online-Deutschkurs speziell für Pflegekräfte eingeführt.

Dieser Kurs richtet sich an (angehende) Pflegefachassistenten bis hin zu 24-Stunden-Betreuerinnen und ermöglicht es den Teilnehmern, die Kursmodule berufsbegleitend im Selbststudium zu absolvieren. Laut einer Aussendung des ÖIF vom Mittwoch zeichnen sich diese Module durch eine sehr praxisorientierte Struktur aus. In Österreich gibt es rund 70.000 Pflegekräfte mit ausländischen Wurzeln, für die Deutsch als Zweitsprache relevant ist.

Regelmäßige Online-Livekurse für Pflegekräfte

Zusätzlich zu den dauerhaft verfügbaren Lerninhalten werden auch regelmäßige Online-Livekurse angeboten, in denen realitätsnahe Praxissituationen trainiert werden. Dieses Angebot wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen aus dem Pflege- und Sozialbereich entwickelt, darunter das Hilfswerk, das Rote Kreuz und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband.

Die Einführung dieser neuen Online-Kurse ist Teil einer breiteren Strategie, um Fachkräfte nach Österreich zu locken, insbesondere angesichts des herrschenden Personalmangels. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) betont, dass diese Kurse im Rahmen des neuen "Integrationsservice für Fachkräfte" angeboten werden, über den qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland Informationen zum Arbeiten und Leben in Österreich erhalten. Sie unterstreicht dabei, dass das Ziel darin bestehe, Zuwanderung nach Österreich in den Arbeitsmarkt zu fördern und nicht in das Sozialsystem.