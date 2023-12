Pflegeheime in NÖ rüsten sich gegen Blackouts

Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit werden die Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich mit einer Gesamtsumme von 10 Mio. Euro unterstützt.

"Mit der Förderung soll gewährleistet sein, dass unsere älteren Landsleute im Notfall ausreichend versorgt werden können, etwa durch den Ankauf von Notstromaggregaten", so Niederösterreichs Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung.