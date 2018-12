Pflege: ÖVP zeigt sich bei Anhebung des Pflegegeldes offen

Das Pflegegeld ab Stufe 4 soll im Zuge der angekündigten Pflegereform angehoben werden. Die ÖVP sei sogar offen, bei allen Stufen zu erhöhen.

Im Zuge der angekündigten Pflegereform soll auch das Pflegegeld ab Stufe 4 erhöht werden, so ist es im Regierungsprogramm von Türkis-Blau vorgesehen. ÖVP-Klubchef August Wöginger zeigt sich in einem Interview mit dem “Volksblatt” am Freitag diskussionsbereit darüber, alle Stufen zu erhöhen.