Pflege mit Matura: 16 Wiener Schüler in Premiere-Klasse

Mit Schulbeginn ist in Wien die neue fünfjährige Ausbildungsschiene "Pflege mit Matura" gestartet, die sowohl die Reifeprüfung als auch eine Berufsausbildung zur Pflegefachassistenz umfasst.

Neue Ausbildung "Pflege mit Matura" in Wien gestartet

In der in Floridsdorf beheimateten bafep21 werden sie in allgemeinbildenden Fächern auf die Matura vorbereitet. Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz findet an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des AWZ Soziales Wien statt. Dort werden Grundlagen und Fertigkeiten für die berufliche Tätigkeit im Gesundheits- und Krankenpflegebereich gelehrt und Praktika in Einrichtungen des Wiener Sozial- und Gesundheitswesens vermittelt. Der Pflegeteil beginnt im zweiten Ausbildungsjahr, die Berufspraxis erfolgt ab dem dritten Jahr. Anders als in anderen Bundesländern sei der Pflegeteil für die Schülerinnen und Schüler in Wien kostenlos, wurde mit Hinweis auf einkommensschwächere Zielgruppen betont.