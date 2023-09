Pflasterstein-Attacke auf Polizisten: Mann flüchtig

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Eisenstadt Pflastersteine zunächst auf die Fahrbahn und dann in die Richtung von Polizisten geschmissen. Der Mann konnte flüchten.

Der bislang unbekannte Täter konnte trotz des Einsatzes von einem Diensthund und einer Drohne nicht aufgefunden werden, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit. Verletzt wurde niemand, auch an Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Die Exekutive wurde verständigt, da der Verdächtige auf der Esterhazystraße stand und mit Steinen warf. Als die Polizei eintraf, warf er Pflastersteine auch in Richtung der Fahrzeuge sowie gegen die einschreitenden Beamten. Er lief dann allerdings in den Schlosspark und verschwand.

Der Mann wurde als etwa 1,80 Meter groß mit Dreitagesbart und Glatze beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, kurze Hose und weiße Turnschuhe. Die Polizei ersucht um Hinweise unter 059133-1582.