Pfingstwochenende bringt Verkehrsüberlastung mit sich

Je später der Pfingsttermin fällt, desto mehr Stau wird erwartet. Hier finden Sie jene Strecken, wo besonders viel Geduld mitgebracht werden muss.

Grenzen und Baustellen sorgen für Verzögerungen

„Je später Pfingsten, desto mehr Staus“, so die Erwartungen bei der ÖAMTC-Mobilitätsinformation. "Denn wir haben den theoretisch fünftspätesten Pfingsttermin.“ Die größte Reisewelle ward am Freitagabend und Samstag bis zum frühen Nachmittag von Bayern aus durch Österreich unterwegs sein.

Bau- und Mautstellen werden einmal mehr zu Staubereichen. Grenzkontrollen werden sich auf der Rückreise, vor allem an den Grenzen zu Deutschland, auswirken. Die Autobahn bei Ptuj an der slowenisch-kroatischen Grenze wurde fertig gestellt. Somit werden am Weg Richtung Süden erheblich kürzere Staus erwartet. Vor Kufstein ist Wochentags heuer mit Verzögerungen wegen Lkw-Blockabfertigungen zu rechnen.

Pfingstwochenende: Hier wird Stau erwartet

Staus bieten Vorgeschmack auf Sommer

"Der einspurige Baustellenbereich vor der Grenze am Walserberg wird Gott sei Dank zu den Hauptreisezeiten entschärft. Trotzdem wird er uns im Rückreiseverkehr einen Vorgeschmack auf den Sommer liefern", meint ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. Die schon vor Jahren versprochene zusätzliche Abfertigungsspur in Bayern werde erst im Herbst kommen.

"An der Schengen-Grenze, am Grenzübergang zwischen dem slowenischen Maribor und Zagreb in Kroatien wurde die Autobahn bei Macelj fertiggestellt. Das sollte das Stauaufkommen am Weg in den Süden erheblich reduzieren", hofft der Touringclub. In Italien hingegen wird es zu Verzögerungen auf der Autostrada A4, der Hauptverbindung zwischen Venedig und Triest, kommen. Zwischen Palmanova und Portogruaro werden nicht nur einige Brücken für eine weitere Spur ausgebaut. Vor und im über 40 Kilometer langen Baustellenbereich ist bis Ende 2021 mit umfangreichen Staus zu rechnen.