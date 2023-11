Pferd entkam an Bord: Flugzeug kehrte um

Weil ein Pferd aus seinem Stall an Bord eines Flugzeugs ausgebüchst war, musste die Maschine nach nur 30 Minuten Flug umkehren.

Nur 30 Minuten nach dem Abflug von New York nach Belgien kontaktierte die Boeing Cargo 747 den Kontrollturm und teilte ihm mit, dass das Tier seinem Stall entkommen sei.

Pferd entkam: Flugzeug kehrte um

In einer von Live ATC enthaltenen Aufnahme ist zu hören, wie der Pilot sagt: "Wir haben kein Flugproblem, aber wir müssen nach New York zurückkehren. Wir können das Pferd nicht in Sicherheit bringen." Das Flugzeug war schließlich sicher zurückgekehrt.