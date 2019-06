Pfefferspray-Attacke: Streit unter Wiener Autofahrern eskalierte

Vor der Wiener Staatsoper kam es am Sonntag zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Einer der Männer sprühte mit Pfefferspray aus seinem Auto, beide wurden angezeigt.

Ein Streit zweier Autofahrer löste Sonntagmittag einen Polizeieinsatz nahe der Wiener Staatsoper aus. Die Auseinandersetzung soll, so Aussagen, bereits während der Fahrt vom zweiten in den ersten Bezirk begonnen haben. Es soll laufend zu gegenseitigen Provokationen und aggressiven Fahrweisen beider Lenker gekommen sein.

Mann sprühte Pfefferspray aus Auto

Ein Österreicher, 45 Jahre alt und gebürtiger Iraner, war schließlich in der Philharmonikerstraße ausgestiegen und soll den 25-jährigen Iraner in Farsi mit dem Umbringen gedroht haben. Dieser besprühte daraufhin den Älteren durch das Autofenster mit Pfefferspray. Die Aussage mehrerer Zeugen, dass auch ein Messer im Spiel war, stellte sich glücklicherweise als falsch heraus. Beide wurden angezeigt, der Jüngere auch, weil er sich nicht an das gegen ihn bestehende Waffenverbot gehalten hat.