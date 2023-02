Pfefferspray-Attacke beim Tanken in NÖ: Drei Verletzte

Drei Insassen eines Kleintransporters erlitten Sonntagabend bei einer Pfefferspray-Attacke auf einer Tankstelle in Drasenhofen Verletzungen an den Augen.

Ein Mann soll am späten Sonntagabend auf einer Tankstelle in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) Pfefferspray in einen Kleintransporter gesprüht haben. Drei Insassen erlitten nach Polizeiangaben vom Montag Augenverletzungen.