Peter Pilz vor Rückkehr an die Jetzt-Spitze?

Peter Pilz munkelt mit einer Rückkehr an die Spitze der Liste Jetzt. Obwohl laut Parteichefin Stern noch "nichts spruchreif" ist, bespreche man verschiedene Szenarien.

Peter Pilz hat am Wochenende eine Rückkehr an die Spitze der von ihm gegründeten Liste Jetzt angedeutet. Derzeit sei er in zwei Untersuchungsausschüssen, sagte Pilz in der ORF-Sendung “Hohe Haus”, aber: “Wenn die Arbeit in diesen Ausschüssen abgeschlossen ist, dann können wir über alles reden.” Parteichefin Maria Stern reagierte darauf zurückhaltend und ließ ausrichten, es sei “nichts spruchreif”.