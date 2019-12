Peter Pacult im Aufsichtsrat des FAC

Peter Pacult ist mit sofortiger Wirkung Teil des Aufsichtsrats bei Fußball-zweitligist FAC. Das gab der Club aus Wien-Floridsdorf am Freitag bekannt.

"Es freut und ehrt mich, dass ich nun zu dem Verein, bei dem ich meine Wurzeln habe, zurückkehren kann", erklärte der Ex-Spieler und Trainer aus Wien-Floridsdorf. "Ich bin beim FAC großgeworden und dementsprechend liegt mir der gesamte Verein sehr am Herzen."

Pacult soll dem operativen Team im sportlichen Bereich zur Seite stehen und seine Erfahrungen aus 40 Jahren im Profi-Fußball im In- und Ausland einbringen. Der Wiener, der in der Bundesliga bei Rapid, Austria und dem FC Tirol kickte, hatte am 28. Oktober seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zuletzt hat Pacult als Chefcoach von März bis Juni den montenegrinischen Erstligisten OFK Titograd betreut.