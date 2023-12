Peter Kaiser feiert mit Krücken, aber guter Dinge seinen Geburtstag

Der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), wird am kommenden Montag seinen 65. Geburtstag feiern.

Viel Zeit zum Feiern gebe es aber nicht, hieß es aus seinem Büro: Just am Montag wird Kaiser in Wien einen Kärntner Christbaum an Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergeben. Zwar - nach einer Knieoperation - mit Krücken, aber ansonsten guter Dinge, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage mit.

Peter Kaiser feiert mit Krücken seinen Geburtstag

Klagenfurt. Das momentane Handicap dürfte Kaiser besonders wurmen, der mehrfache Ironman-Finisher verweist ja in Interviews gerne auf seine tägliche Stunde Sport. Nach dem Termin in Wien steht - Knie hin oder her - jedenfalls wieder business as usual am Programm, zur ohnehin schon turbulenten Vorweihnachtszeit gesellt sich am Dienstag etwa die Sitzung der Kärntner Landesregierung mit den Sozialpartnern.

Peter Kaiser zog 1989 erstmals in den Kärntner Landtag ein

Peter Kaiser zog 1989 erstmals in den Kärntner Landtag ein. Im Oktober 2005 wurde er Klubobmann, 2008 Landesrat. 2013 gelang Kaiser schließlich der Sprung auf den Landeshauptmannsessel, der mit dem Ende der freiheitlichen Vorherrschaft im südlichsten Bundesland einherging. Bei der Landtagswahl 2018 gelang es seiner Partei sogar noch, die Nummer-Eins-Position weiter auszubauen, die SPÖ Kärnten kratzte an der Absoluten. Der Absturz um neun Prozentpunkte bei der Wahl im heurigen März änderte weder etwas an der Koalition mit der ÖVP, noch an Kaisers Position als Landeshauptmann.

Oft kolportierte Gerüchte, wonach Kaiser in die Bundespolitik wechseln will, hat dieser stets zurückgewiesen. Er wolle sich auf Kärnten konzentrieren, und zwar idealerweise bis 2028 - die aktuelle Periode wolle er jedenfalls fertigmachen, so Kaiser.