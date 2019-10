Personalabbau sorgt für Unruhe im AMS

Die Personalvertretung kritisiert derzeit den geplanten Personalabbau von 200 Mitarbeitern im Arbeitsmarktservice (AMS).

Im Jahr 2015 wurde das Personal um 400 Beschäftigte erhöht

Im Jahr 2015 hat das AMS aufgrund des großen Andrangs an Arbeitssuchenden 400 neue Beschäftigte bekommen - mit der Auflage der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung, 200 davon wieder abzubauen, wenn es am Arbeitsmarkt besser läuft. Dies soll nun mit natürlicher Fluktuation (z. B. Pensionierungen) bis Ende 2020 umgesetzt werden - und stößt auf Kritik vom Vorsitzenden des Zentralbetriebsrats, Heinz Rammel. Laut "Standard" (Dienstag-Ausgabe") schickte er an die Mitglieder des AMS-Verwaltungsrates einen Brief mit der Forderung nach einem "sofortigen Stopp der Personalreduzierung".