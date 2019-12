Peschorn: Rückführung von IS-Anhängern müsse "auf rechtsstaatlicher Grundlage" passieren

Am Montag hat Innenminister Peschorn erneut betont, dass Rückführungen von IS-Anhängern, "falls sie geschehen, auf rechtsstaatlicher Grundlage" passieren müssen.

Innenminister Wolfgang Peschorn hat am Montag vor dem EU-Innenrat in Brüssel wiederholt, dass Rückführungen von Anhängern der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) nach Österreich "falls sie geschehen, auf rechtsstaatlicher Grundlage" stattfinden müssen. Die Türkei hatte angekündigt, IS-Anhänger in ihre europäischen Herkunftsländer abschieben zu wollen.