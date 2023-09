Personalrochade bei SPÖ Burgenland im September

Bei einer Klubklausur am 11. und 12. September 2023 will die SPÖ Burgenland schon länger geplante Personalrochaden vollziehen.

Der Landtagsklub werde die Umbesetzungen dort beschließen und anschließend bekannt geben, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz an. Insbesondere geht es dabei um die Nachfolge von Landtagspräsidentin Verena Dunst, die im Juli ihren Rückzug verkündet hat.