Personalmangel bei Zahnärzten: Immer mehr Kassenstellen unbesetzt

Die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZAK) hat am Montag vor Versorgungsengpässen in ihrem Bereich gewarnt.

Schon jetzt seien zehn Prozent der Kassenstellen nicht besetzt oder gar unbesetzbar, in den kommenden zehn Jahren erreiche die Hälfte der Zahnärzte das Pensionsantrittsalter und der Nachwuchs sehe seine Zukunft häufig anderswo, warnte die ÖZAK per Aussendung. "Gesundheitsminister und Wissenschaftsminister sind zum Handeln aufgefordert."

Appell an ÖGK und Gesundheitsministerium

Das "sollte den Sozialversicherungsträgern zu denken geben", so ÖZAK-Kassenreferent Martin Hönlinger, der kritisierte, dass man dort versuche, Zahnärzte per Einstiegsprämie "in ein derzeit unattraktives Kassenvertragssystem zu locken und sie dort zu binden", statt die Kassenverträge attraktiver zu gestalten. Gesundheitsministerium und ÖGK sollten nun gemeinsam mit der Zahnärztekammer daran arbeiten, "die zahnärztliche Versorgung im Land langfristig zu sichern", so der Appell der ÖZAK.