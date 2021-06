Personalmangel bei der Polizei: Gewerkschaft in Wien sieht Belastungsgrenze erreicht

Aktuell steht die Polizei in der Bundeshauptstadt vor großen Herausforderungen. Die Wiener Polizeigewerkschaft hat am Dienstag Personalmangel kritisiert. Die Belastungsgrenze sei erreicht.

Personal würde in fast allen Organisationseinheiten fehlen, insbesondere in den 85 Wiener Polizeiinspektionen spitze sich die Lage zu, hieß es in einer Aussendung. Sollte der bis 30. Juni befristete Assistenzeinsatzes des Bundesheeres zur Objektüberwachung (z.B. Botschaften) auslaufen, sei das nicht mehr zumutbar.