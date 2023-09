Personalmangel: Ausbau-Stopp bei Kindergärten gefordert

Von der Gemeindebedienstetengewerkschaft Younion, die bundesweit 145.000 Mitglieder vertritt, ist am Dienstag wegen des Personalmangels eine Forderung nach einem Ausbaustopp bei den Kindergärten gekommen.

Belastung verschärft

Eine in Juli und August durchgeführte Online-Umfrage der Younion mit mehr als 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe gezeigt, dass sich die Belastung des Personals und der Personalmangel seit der letzten Befragung vor zwei Jahren noch weiter verschärft hätten. Sechs von zehn Mitarbeiterinnen müssen demnach regelmäßig Überstunden leisten, und das oft in größerem Umfang. Zwei Drittel berichteten davon, dass in ihren Häusern Stellen nicht nachbesetzt werden können. Ein Drittel sieht sich in der Arbeit bereits an der Belastungsgrenze, ein weiteres Drittel stuft die Belastung als "sehr hoch" ein. Immerhin die Hälfte der Befragten gab an, dass der Personalmangel schon zu gefährlichen Situationen geführt habe. Zwei Drittel fürchten, sie könnten durch ihren Job in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Hintermeier forderte die Politik dringend zu Maßnahmen auf, wenn man "den Karren nicht an die Wand fahren" wolle.