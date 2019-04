Personal-Aufstockung in Zügen und Bahnhöfen erwünscht

Mehr Personal in Zügen und Bahnhöfen soll laut der Fahrgast-Initiative probahn unter anderem für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl sorgen.

Aus Sicht der Initiative sprechen viele Argumente für mehr Personal. Angesprochen wurden in einer Mitteilung am Sonntag etwa die Erhöhung des Sicherheitsgefühls und des Services. So leiste das Land Tirol seit Jahren Zuzahlungen, um für Fahrgäste und Touristen einen Mehrwert zu erzielen, so probahn.