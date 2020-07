"Perfect": Britischer Botschafter wirbt für Urlaub in Österreich

Der britische Botschafter Leigh Turner rührte auf Twitter in den letzten Tagen ordentlich die Werbetrommel für Urlaub in Österreich.

Er ist ganz eindeutig ein Remainer: Der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, bleibt auch im Sommer in der Alpenrepublik und rührt dabei sogar eifrig die Werbetrommel für eine "Staycation" (Urlaub daheim) in Österreich.

"Heute habe ich den Weißensee in Kärnten getestet. Urteil: Perfekt", beschrieb Turner am Montag auf Twitter ein Foto, das ihn schwimmend im See zeigte.

Britischer Botschafter auf "Staycation" in Österreich

In den vorangegangenen Tagen hatte Turner unter dem Hashtag #staycationAustria Fotos der Burg Hochosterwitz, des Klagenfurter Lindwurms und vom "hübschen Dorf" Sankt Corona am Wechsel in Niederösterreich gepostet. In einem weiteren Eintrag zeigte er sich "beeindruckt" von der Kirche St. Wolfgang in Kirchberg am Wechsel.

Checking out the Weißensee in Kärnten today. Verdict: perfect. #staycationAustria pic.twitter.com/uALdvVjrvX — Leigh Turner (@LeighTurnerFCO) July 6, 2020

Zum Auftakt hatte Turner am vergangenen Donnerstag eine kurze Videosequenz einer Autobahnfahrt getwittert. "Mmm, ich breche jetzt auf zu einer Staycation hier in Österreich", schrieb er. "Jetzt wird jeden Augenblick strahlend die Sonne durchbrechen", fügte er mit Blick auf den strömenden Regen während der Fahrt hinzu.