Pensionskassen im Jahr 2019 mit Performance von 11,8 %

Die heimischen Pensionskassen haben im Jahr 2019 dank einer besseren Entwicklung an den Börsen den höchsten Wertzuwachs seit 2005 erwirtschaftet.

Beste Pensionskassen-Performance seit 2005

Die 11,79 Prozent Wertsteigerung aus dem Vorjahr stellen überhaupt die beste Pensionskassen-Performance in diesem Jahrtausend dar. 2005 war mit 11,37 Prozent Zugewinn fast so gut wie 2019 gewesen. Davor hatte es nur in den 1990er Jahren noch höhere Werte gegeben: 1999 und 1993 lag die Performance - noch in einer Hochzins-Phase - sogar über 13 Prozent.