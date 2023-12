Pensionsaliquotierung von VfGH für verfassungskonform erklärt

Die Pensionsaliquotierung ist vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) für verfassungskonform erklärt worden.

Die Bestimmung, gegen die u.a. SPÖ und FPÖ eine Beschwerde beim VfGH eingelegt hatten, sei nicht gleichheitswidrig: Der Gesetzgeber kann laut VfGH von einer "Durchschnittsbetrachtung" ausgehen. Ob das Ergebnis in allen Fällen als befriedigend angesehen wird, ist nicht am Gleichheitsgrundsatz zu messen, so der VfGH am Mittwoch in einer Presseaussendung.