Pensionistin in NÖ erschlagen: U-Haft beantragt

Am Donnerstag soll die Entscheidung darüber fallen, ob über den 61 Jahre alten Verdächtigen die U-Haft verhängt wird.

Im Fall der in ihrem Einfamilienhaus in Edlitz im Bezirk Neunkirchen getöteten 85-Jährigen ist am Mittwoch die Verhängung der Untersuchungshaft über den 61 Jahre alten Verdächtigen beantragt worden.

Entscheidung über U-Haft am Donnerstag

Nach Angaben von Erich Habitzl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, war der Gesundheitszustand des 61-Jährigen am Mittwoch im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Mann lag in einem Krankenhaus im künstlichen Tiefschlaf und befand sich außer Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde polizeilich überwacht, bereits am Dienstag war die Festnahme angeordnet worden. "In den nächsten Tagen" sei Habitzl zufolge mit dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zu rechnen.