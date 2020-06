Pensionistenklubs laden zum Gratis-Yoga im Grünen in Wien

Ein tolles Angebot für Menschen jeglichen Alters: Im Juli und August kann in Wien kostenlos Yoga praktiziert werden - im Freien.

Die PensionistInnenklubs der Stadt Wien bieten in den Sommermonaten Juli und August wieder ihre beliebten Yoga-Einheiten im Grünen an.

Yoga im Grünen für alle

Von Montag bis Donnerstag, jeweils um 10:00 Uhr geht es mit Yoga-Trainer Serafin Wörtl hinaus in Garten, Park und Co. Der Prater und der Augarten im 2. Bezirk, sowie die Gärten des PensionistInnen-Wohnhauses Penzing im 14. Bezirk und des PensionistInnenklubs am Pappelweg 4 im 22. Bezirk direkt am Mühlwasser bieten Raum zum Kraft tanken und sind Balsam für die Seele.