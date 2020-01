Pensionisten werden immer reiselustiger

Im Vergleich zu früheren Generationen wollen die Östereicher heutzutage in der Pension noch einiges erleben.

Pflege durch Externe wird vorgezogen

Die stärksten Veränderungen zu früheren Pensionisten-Generationen sind der Wunsch nach ausgedehnten Reisen (72 Prozent) sowie einer aktiven Gesundheitsvorsorge (70 Prozent), so die Banker.

Private Zusatzpensionen für gewohnten Lebensstandard

Aktuell wenden die Österreicher laut Studie monatlich im Durchschnitt 120 Euro für die private Pensions- und Gesundheitsvorsorge auf, so die Banken, die auch private Altersvorsorgen anbieten.

Nähe zu Kindern nur Hälfte der Befragten wichtig

Laut Umfrage ist den Österreichern im Alter die Gesundheit am Wichtigsten, gefolgt vom Wunsch nach finanzieller Absicherung. An dritter Stelle folgt die Hoffnung, nicht alleine zu sein. Überraschend ist, dass es nur 54 Prozent wichtig ist, in der Nähe ihrer Kinder zu leben. Der Wunsch nach einem Eigenheim im Eigentum ist laut Umfrage nur bei 39 Prozent vorhanden.