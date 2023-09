Pensionist steckte im Schlamm fest: Erfolgreiche Suchaktion in NÖ

Ein Pensionist, der am Samstagnachmittag von Familienangehörigen als vermisst gemeldet wurde, ist in der Nacht auf Sonntag in einem Waldstück im Bezirk Baden gefunden worden.

Der Mann steckte auf einem eigentlich nicht befahrbaren Waldweg zwischen Aigen und Lindabrunn mit seinem Elektromobil im Schlamm fest, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Sein Zustand sei in Anbetracht der Umstände recht gut gewesen.

Vermisster Pensionist nach Suchaktion in Waldstück gefunden

Zehn Feuerwehren, die Polizei, ein Polizeihubschrauber und die Rettung waren an der groß angelegten Suchaktion beteiligt, weil der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt körperlich stark beeinträchtigt und Diabetiker ist, so die Feuerwehr.

Gegen 3.30 Uhr wurde der Niederösterreicher schließlich gefunden. Mit einem Tragetuch wurde er zu einem Feuerwehrauto und anschließend zum Feuerwehrhaus Aigen gebracht, wo er von einem Rettungsteam des Roten Kreuzes versorgt wurde. Die Feuerwehr barg unterdessen das Elektromobil und reinigte es.