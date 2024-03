Pensionist bei Unfall mit Traktor in Steiermark lebensgefährlich verletzt

Ein Mann (82) ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Weingartentraktor im Bezirk Leibnitz (Steiermark) lebensgefährlich verletzt worden.

Fragezeichen zu Unfall im Bezirk Leibnitz

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz dürfte mit seinem Weingartentraktor auf einer Straße in Steingrub-Innerberg in der Gemeinde Tillmitsch unterwegs gewesen und dabei verunglückt sein. Der Traktor stand in einem Graben am Straßenrand. Wie sich der Unfall abspielte, muss noch ermittelt werden. Die Feuerwehr Tillmitsch war mit 14 Kräften und zwei Fahrzeugen zur Bergung des Traktors im Einsatz.