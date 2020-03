Pensionen: Automatisches Splitting bei Kindern soll kommen

Offenbar soll das automatische Pensionssplitting in Kraft treten. Am Samstag wurde das zumindest von Frauenministerin Raab und Sozialminister Anschober angekündigt.

Die Regierung will mit dem automatischen Pensionssplitting nun offenbar Ernst machen. Wer gemeinsame Kinder hat, soll die Pensionsbeiträge künftig aufteilen, kündigten Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag an. Anschober hatte sich diese Frage zuletzt noch offen gelassen.