Penny Kundschaft spendet "bärenstark" für Familien in Not

Am Donnerstag fällt der Startschuss für eine besondere Aktion, die in allen österreichischen Penny-Filialen helfen wird, Gutes zu tun. Mit dabei: Kuschelbären.

Bären-Verkauf kommt bedürftigen Familien zugute

Hilfe in der Not: Penny Familien-Hilfsfonds



Treueaktion "Meine Kuschelbären-Bande" für den guten Zweck

Ablauf der Treueaktion bei Penny

Bereits 232.861 Euro spendeten PENNY Kunden allein in diesem Jahr für Familien in Not. Seit 2011 unterstützt der Lebensmittel-Diskonter PENNY in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz, Familien und Kinder in Not. Der PENNY Familien-Hilfsfonds konnte so österreichweit bisher über 3.440 Familien und 6.680 Kindern helfen.