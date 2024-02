Pendler aufgepasst: Bis zu 1.200 Euro vom Finanzamt zurückholen

Mit der neuen App "Taxefy" ist es möglich, innerhalb weniger Minuten den Steuerausgleich einzureichen und bis zu 1.200 Euro vom Finanzamt zurückzubekommen, wie Finanz.at berichtet.

Das Autofahren ist seit Beginn des neuen Jahres wieder teurer geworden, da die CO2-Steuern und die KFZ-Steuern erhöht wurden. Wie Finanz.at berichtet, gibt es jedoch für Arbeitnehmer in verschiedenen Bundesländern Entlastungen durch Pendlerbeihilfen und -zuschüsse.

Unterschiede bei Pendlerbeihilfen und -zuschüssen in Bundesländern

Pendler profitieren laut Finanz.at in diesem Jahr besonders von der erhöhten Pendlerpauschale. In Niederösterreich wird die NÖ Pendlerhilfe für das vergangene Kalenderjahr ausbezahlt. Voraussetzungen sind ein Hauptwohnsitz in Niederösterreich und eine Wegstrecke von mindestens 25 km (einfache Wegstrecke) zur Arbeit. Die Einkommensgrenzen liegen bei 2.000 Euro für Alleinstehende, 3.600 Euro für Alleinerziehende und kinderlose Lebensgemeinschaften und 4.400 Euro für Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften mit einem Kind. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Grenze um 800 Euro. Die Beihilfe beträgt bis zu 1.000 Euro jährlich und wird abhängig von der Entfernung zur Arbeit berechnet. Bei Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es einen Öko-Bonus von 20 Prozent. Der Antrag kann online bis Ende Oktober 2024 gestellt werden.