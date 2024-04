Pearle verlost zum Muttertag eine trendige Sonnenbrille von UNOFFICIAL

Der Muttertag steht vor der Türe und bietet den perfekten Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Für alle, die ihrer Mama mit einem hochwertigen, trendigen Geschenk eine Freude bereiten wollen, oder sich selbst zu diesem Anlass beschenken möchten, verlost der Optiker Marktführer Pearle eine stylische Sonnenbrille der Exklusivmarke UNOFFICIAL. Macht jetzt bei unserem Gewinnspiel mit!

Die pinken Brillengläser sind trendige Hingucker und ein stimmiger Kontrast zur klassischen goldenen Brillenfassung. Das Brillenmodell ist der perfekte Begleiter an sonnigen Tagen und gibt dem Sommeroutfit nicht nur den letzten Feinschliff, sondern schützt die Augen auch verlässlich vor UV-Strahlen. Perfekt für Mamas in jedem Alter!

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Muttertags Geschenk ist, wird bei der großen Auswahl an Sonnenbrillen, optischen Brillen und Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen in einer der 130 Pearle Filialen in ganz Österreich sowie im Onlineshop sicherlich fündig.