PeaceBell: "Peddy" Kelly will Friedensglocke aus Waffen schmieden lassen

Der Musiker "Paddy" Kelly will in Wien eine Friedensglocke aus Waffen schmieden lassen. 35.000 Euro werden für die Herstellung benötigt.

Der Musiker Michael Patrick "Paddy" Kelly will in Wien eine Friedensglocke aus Waffen und "Kriegsschrott" anfertigen lassen. Damit will der einst mit der Kelly-Family bekannt gewordene Künstler ein Zeichen für den Frieden setzen, wurde am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Wien erklärt. Die für die Herstellung nötigen 35.000 Euro sollen mittels einer Fundraising-Kampagne aufgetrieben werden.