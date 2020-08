PCR-Test am Flughafen Wien wird 70 Euro billiger

Ab dem kommenden Samstag kostet der PCR-Test am Flughafen Wien nur noch 120 Euro statt 190 Euro.

Am Flughafen Wien in Schwechat werden die Preise für die PCR-Tests auf das Coronavirus reduziert. Bezahlt werden müssen ab dem kommenden Samstag 120 Euro statt 190 Euro. Mit der Preissenkung soll der steigenden Nachfrage infolge des neuen Einreiseregimes Rechnung getragen werden, wurde am Sonntag in einer Aussendung betont.