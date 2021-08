"PAW Patrol" startet im Kino: Zwei Fan-Packages zu gewinnen

Ab dem 19. August läuft "PAW Patrol: Der Kinofilm" in den heimischen Kinos. Passend zum Filmstart könnt ihr bei uns zwei Fan-Packages gewinnen.

Auf die Pfoten. Fertig. Los. Die beliebte PAW Patrol Gang ist zurück in Action! Als ihr größter Rivale, Bürgermeister Besserwisser, das Amt des Bürgermeisters in der nahegelegenen Abenteuerstadt übernimmt und anfängt, ordentlich Chaos zu stiften, schalten der junge Ryder und seine vierpfotigen Fellfreunde einen Gang höher. Denn: kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein! Während sich einer der jungen Super-Hunde in der Abenteuerstadt seiner Vergangenheit stellen muss, findet das Team Hilfe bei einer neuen Verbündeten, dem smarten Dackelmädchen Liberty. Gemeinsam - und bestens ausgestattet mit aufregenden neuen Gadgets und einer mega Ausrüstung - scheut das PAW Patrol Team keine Herausforderung, um die Bürger der Abenteuerstadt zu retten!