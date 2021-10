Patientensicherheit trotz Apotheken-Software-Fehler "stets gegeben"

Die Apothekerkammer äußerte sich nach der Aufregung um eine Panne bei Rezepte durch einen Software-Fehler. Die Patientensicherheit sei stets gewährleistet gewesen.

"Menschliche Sicherheitsstufe Apotheker"

Software-Fehler fiel durch Kooperation in Wien auf

Aufgefallen war der Fehler durch die Kontrolle und enge Zusammenarbeit einer Ärztin und einer Apothekerin in Wien. Bei dem technischen Fehler handelt es sich um ein Darstellungsfehler, der sofort nach Bekanntwerden durch ein Software-Update "zur Gänze behoben wurde. Zusätzlich ist ein Sicherheitsmonitoring installiert worden, um das fehlerfreie Funktionieren des Systems zu garantieren", wurde am Dienstag betont.

33 von rund 1.400 Apotheken in Österreich von Fehler betroffen

Bisher sind vier Wochen "aufgearbeitet" worden, in denen der Software-Fehler für falsche Dosierungsangaben verantwortlich gewesen sein könnte. Betroffen waren 33 von rund 1.400 Apotheken in Österreich, mit Schwerpunkt Wien. Noch weiter zurückschauen muss nun ein Datenforensiker - die Software ist seit zwei Jahren im Einsatz, der Zeitrahmen, in dem falsche Rezepte ausgestellt worden sein könnten, ist noch unklar. Bisher seien 60 Rezepte mit Falschinformationen entdeckt worden, hatte es bereits am Montag geheißen, in keinem Fall seien die falschen Angaben an Patientinnen und Patienten weitergegeben worden.