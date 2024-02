Passfotos können künftig auch digital übermittelt werden

Mit dem neuen eBild-System können Fotografen behördliche Ausweisfotos nun auch elektronisch übermitteln.

Passfotos können nun auch digital an die Behörde gehen. Mit dem eBild-System, das allen Berufsfotografen und Fotohändlern zur Verfügung steht, können die Ausweisfotos künftig elektronisch übermittelt werden. Nicht abgeschafft wird parallel die klassische Passfoto-Variante in Papierform.

Abgabe von Passfotos um digitale Variante erweitert

Dies sei ein "weiterer Schritt hin zu einer effektiven und modernen Verwaltung", betonte Innenminister Gerhard Karner am Sonntag in einer Aussendung. Auch der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) freute sich über die "einfache, sichere und datenschutzkonforme Möglichkeit, das Ausweisfoto direkt an die entsprechende Behörde zu senden". Das ausgedruckte Foto vom Fotografen zum Amt zu tragen, "entfällt somit", so Tursky.