Passathon 2023 startet im April in ganz Österreich

Am 7. April startet in ganz Österreich der "passathon - RACE FOR FUTURE". Der Event für klimagerechtes Bauen und Sanieren führt auf rund 2.200 Kilometer quer durch ganz Österreich.

Ab kommenden Samstag, den 1. April, können sich Teilnehmer für den "passathon - RACE FOR FUTURE" kostenlos über die "Österreich radelt App" registrieren.

Österreich radelt bei passathon 2023

Von 7. April bis zum 30. September können die Teilnehmer sechs Monate lang Leuchtturmobjekte für die Wärme- und Energiewende in ganz Österreich mit dem Rad erkunden. Dabei ist es egal ob man gerade auf dem Weg zur Arbeit oder bei einem Österreichurlaub unterwegs ist. Bei der Teilnahme am "passathon - RACE FOR FUTURE" kann man Österreich von einer ganz anderen Seite erkunden und zudem auch noch etwas für die eigene Gesundheit tun. Wer mindestens 125 der insgesamt 671 passathon-Leuchtturmobjekte in 240 österreichischen Gemeinden erradelt, wird mit den passathon Trophäen belohnt. Erstmals wird es in diesem Jahr auch eine Teamwertung geben, wozu alle eingeladen sind ihre Teams zu melden.

Klimaschutzministerin Gewessler macht Werbung für den passathon 2023

"Ich würde mich freuen, wenn möglichst Viele am passathon – RACE FOR FUTURE teilnehmen, weil dieser auf zwei ganz wichtige Themen aufmerksam macht. Wie wir unsere Häuser bauen und sanieren, macht einen riesigen Unterschied für die Wärmewende und den Klimaschutz. Und mit dem Rad zu fahren, tut der Umwelt und der eigenen Gesundheit gut und ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende", appelliert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zur aktiven Teilnahme. Und weiters unterstreicht Gewessler "Der passathon ist bester Beweis dafür, dass das zur Beschlussfassung vorliegende „Erneuerbaren-Wärme-Gesetz“ für Alle nur Vorteile bringt und überall umsetzbar ist".

Alle Infos zum "passathon - RACE FOR FUTURE" gibt es hier.