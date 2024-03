Passanten in Niederösterreich mit Softgun attackiert

Am Sonntagnachmittag sollen zwei junge Männer in Eschenau (Bezirk Lilienfeld), Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) und schließlich in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) mit einer Softgun auf Passanten geschossen haben.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich meldete am Montag, dass zwei Personen durch die Softgun-Attacke leichte Verletzungen erlitten. Die zwei Niederösterreicher, ein 18- und ein 20-Jähriger, werden bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Anzeige gebracht. Außerdem wurde gegen sie ein Waffenverbot ausgesprochen.

In Eschenau und Wilhelmsburg sollen die Verdächtigen von einem Moped aus einen Fußgänger bzw. eine Dame beschossen haben. Anschließend sollen die Männer mit einem Wagen nach Hainfeld gefahren sein und dort auf sieben weitere Menschen gefeuert haben. Zwei davon erlitten leichte Verletzungen. Nach mehreren Meldungen wurden die zwei Personen am frühen Abend in Hainfeld festgenommen. Im Fahrzeug wurden laut Polizeiangaben drei Softguns inklusive Munition gefunden, die anscheinend am Tag zuvor in Tschechien erworben wurden. Die beiden Verdächtigen sollen bereits auf der Rückreise aus dem benachbarten Land auf andere Verkehrsteilnehmer geschossen haben.