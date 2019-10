Passagier-Rechte bei Flug-Verspätungen und -Stornierungen

Eigentlich ist es jedem schon einmal passiert: Man steht am Flughafen Wien und der Flug ist verspätet, oder schlimmer - er wurde storniert. Doch wie sieht es dann mit den Rechten für die Passagiere aus? Hier ein Überblick.

Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat die Rechte für Reisende bei Flug-Verspätungen oder -Stornierungen in einer Übersicht zusammengefasst.

Flug verspätet oder gestrichen: Antworten auf Rechtsfragen

Bei Flügen, die von und nach Europa stattfinden und/oder von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt werden, greift die Verordnung EG 261/2004. Hier finden Reisende Antworten für alle Eventualitäten. Es lohnt sich also in jedem Fall, diese Verordnung im Hinterkopf zu haben, sollte man einmal am Flughafen stehen und nicht mehr weiterwissen.