Partielle Sonnenfinsternis in Wien eher unscheinbar

In Wien konnte man heute eine partielle Sonnenfinsternis betrachten, wenn die auch wenig spektakulär war. Der Mond bedeckte die Sonnenscheibe zu maximal fünf Prozent.

Partielle Sonnenfinsternis: Höhepunkt um 12.40 Uhr

Die größte Bedeckung der Sonne war um 12.40 Uhr erreicht. Die Finsternis endete um 13.28 Uhr. Während sich in Wien nur wenige Wolken immer wieder vor das Himmelsschauspiel schoben, hoffte man auf der Sternwarte Gahberg bei Weyregg am Attersee (OÖ) auf Wolkenlücken: "Die Westströmung schiebt die Wolken etwas weg und wir hoffen, dass wir in den nächsten Minuten vielleicht durch eine dieser Wolkenlücken zum ersten Mal etwas sehen", sagte Erwin Filimon vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut zur APA.

Sonnenfinsternisse gibt es nur bei Neumond. Da steht der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne. Durchschnittlich zwei Mal im Jahr verdeckt der Erdtrabant dabei zumindest teilweise die Sonnenscheibe und es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Diese ist allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen. Bei der aktuellen Finsternis ist die Bedeckung umso größer, je weiter man im Norden beobachtet. In Norddeutschland etwa ist die Sonnenscheibe zu rund einem Fünftel bedeckt, in den nördlichen Polarregionen kann man eine ringförmige Sonnenfinsternis sehen.

Sonnenfinsternis war kaum zu bemerken

Die nächste von Österreich aus zu sehende Sonnenfinsternis gibt es - ebenfalls partiell - am 25. Oktober 2022, immerhin mit einer Bedeckung von 30 Prozent. Noch imposanter wird die partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 mit einer Bedeckung von 87 Prozent der Fläche, "der höchste Wert seit 1999", wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) zur APA sagte. Schon in Spanien wird dieses Ereignis als totale Finsternis zu beobachten sein. In Wien gab es die letzte totale Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842, die nächste findet erst am 16. Mai 2227 statt.