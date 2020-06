Partielle Reisewarnung für deutsches Bundesland

Die Bundesregierung hat nach dem massiven Coronavirus-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung der Stufe fünf für das deutsche Bundesland verhängt.

Reisewarnung für 23 Staaten

Landeverbot für Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen

Das Gesundheitsministerium regelt per Verordnung, aus welchen Corona-Hotspots - Ländern und Regionen - Flugzeuge nicht in Österreich landen dürfen. Zu den derzeit neun Staaten bzw. Landesteilen gesellt sich nun das größte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen hinzu. Das wurde der APA am Mittwoch auf Nachfrage beim Ministerium von Rudolf Anschober (Grüne) bestätigt.

Zuvor hatte die Bundesregierung in Wien nach dem massiven Coronavirus-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung der Stufe fünf für das 18-Millionen-Einwohner-Bundesland verhängt. Größere internationale Flughäfen gibt es in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, Köln-Bonn und Münster/Osnabrück.