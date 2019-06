Parteifinanzen: NEOS beklagen fehlende Gesprächsbereitschaft

Die NEOS klagen derzeit die fehlende Gesprächsbereitschaft der ÖVP, SPÖ und FPÖ in Bezug auf die Parteienfinanzierung.

Die NEOS haben in Sachen Parteienfinanzierung die fehlende Gesprächsbereitschaft bei ÖVP, SPÖ und FPÖ beklagt. Es drohe im kommenden Plenum eine "absolute Transparenz-Nullnummer", erklärte NEOS-Generalsekretär Nick Donig gegenüber der APA. Die "Altparteien" hätten kein Interesse an neuen Gesetzen, strengeren Regeln, voller Rechenschaft über die Finanzen und scharfen Konsequenzen.

"Kein Wort von Transparenz" bei Parteifinanzierung



Nach den jüngsten Berichten über Vereinskonstruktionen und Spendenstückelung könne aber nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. "Die alten Parteien wollen mit aller Macht ihre Pfründe sichern und munter weiter machen wie bisher", kritisierte Donig. Offenbar haben die Großparteien den "Ernst der Lage nicht erkannt", so der NEOS-Generalsekretär. Alle Fraktionen müssten "volle Rechenschaft" über ihre Finanzen abgeben, so die pinke Forderung.

Auch JETZT sieht bei ÖVP, SPÖ und FPÖ "Packelei"

ÖVP rechnet mit gemeinsamen Antrag von SPÖ und FPÖ

Die ÖVP geht davon aus, dass SPÖ und FPÖ am Montag mit einem gemeinsamen Antrag in der Unterausschuss des Nationalrats zur Parteienfinanzierung gehen werden. Generalsekretär Karl Nehammer sprach in einer Aussendung am Freitag von einer "Rendi-Wagner-Kickl-Allianz der Intransparenz". Die Umgehung des Rechnungshofes mittels Vereinskonstruktionen werde dadurch wohl weiter ermöglicht.