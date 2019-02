Parteienförderung soll jährlich erhöht werden

Die Regierungsparteien wollen jährlich mehr Geld für Parteien. Das bedeutet, dass die 2012 eingeführte Wartefrist auf die nächste Förderungs-Anhebung wieder abgeschafft wird.

ÖVP und FPÖ wollen die Parteienförderung künftig jährlich anheben. Derzeit ist die Valorisierung nur vorgesehen, wenn die Inflation seit der letzten Erhöhung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Wie die Koalitions-Klubchefs August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) am Mittwoch per Aussendung mitteilten, soll es stattdessen künftig jährlich mehr Geld für die Parteien geben.

Demnach soll die Parteienförderung heuer zwar nur um zwei Prozent steigen statt der gesetzlich vorgesehenen 7,8 Prozent. Das bedeute eine Einsparung von 1,7 Mio. Euro, heißt es in der Aussendung. Anders als bisher vorgesehen soll es die nächste Anhebung der Parteienförderung aber offenbar bereits kommendes Jahr geben, wie aus der Aussendung weiter hervorgeht. Dort heißt es nämlich, dass die Indexanpassung künftig jährlich auf Basis der Inflation des Vorjahres vorgenommen werden soll. “Wir hoffen auf eine rasche Einigung mit allen im Parlament vertretenen Parteien”, so Wöginger und Rosenkranz.

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker reagiert positiv auf die Ankündigung der Regierung zur Valorisierung der Parteienförderung. Eine massive Erhöhung um 7,8 Prozent hätte niemand verstanden, so Kraker am Mittwoch. Kritisch reagiert die Opposition: SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda pocht weiter auf ein Gesamtpaket inklusive Spendengrenze. Für die NEOS ist das Vorgehen der Koalition “dreist”.

Scharfe Kritik an der geplanten Anhebung der Parteienförderung kommt von den NEOS. Vizeklubchef Niki Scherak bezeichnete das Vorgehen der Regierung in einer Aussendung als schlicht “dreist”. “Eine Erhöhung der Parteienförderung um zwei Prozent als Einsparung zu verkaufen, ist schon ein starkes Stück”, so Scherak. Denn die ÖVP habe noch vor kurzem angekündigt, die Parteienförderung einzufrieren: “Offenbar will Sebastian Kurz die Bürgerinnen und Bürger für dumm verkaufen.”