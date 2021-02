Parteienförderung: Keine Koalitions-Einigung auf Einfrieren

ÖVP und Grüne haben sich vorerst nicht auf das Einfrieren der Parteienförderung geeinigt.

Grüne kritisieren "türkise Showpolitik"

Im Vorfeld des Verfassungsausschusses am Mittwoch gab es darauf aber keine Einigung, wie der Grüne Parlamentsklub der APA mitteilte. "Wir wollen die enorm hohen Kosten für Wahlkämpfe reduzieren und diese sinnlose Steuergeldverschwendung begrenzen. Die ÖVP ist bisher nicht bereit, die Wahlkampfkostenobergrenze auf sechs Millionen zu senken, wir sind auch nicht bereit, uns an der türkisen Showpolitik zu beteiligen", so Klubobfrau Sigrid Maurer in einer Aussendung.