Partei-Medien setzen Journalismus unter Druck

Was ist Journalismus, was Propaganda - und wie unterscheidet man beide? Das war der Gegenstand bei der Podiumsdiskussion der Initiative "Qualität im Journalismus".

Das Aufkommen neuer parteiischer Medien in Österreich setzt etablierten Qualitätsjournalismus unter Druck. Zu dieser Einschätzung gelangte der Großteil der Diskutanten einer am Montagabend veranstalteten Podiumsdiskussion der Initiative Qualität im Journalismus (IQ). Um sich zu behaupten, seien Transparenz, eine ausgewogene Selektion der Themen, Kooperation und nicht zuletzt ausreichend Ressourcen, damit Zeit und Personal für Recherche verfügbar sind, gefragt.

Der Boom neuer parteiischer oder aktivistischer Medien bringe traditionelle Medien dazu, stärker herauszuarbeiten, was Journalismus und was Propaganda sei, meinte Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung". "Das könnte zu einem Qualitätsschub führen, bringt aber traditionelle Medien unter Druck", nahm sie an. Befremdlich sei, dass heutzutage oft nicht deklariert werde, wer hinter diesen neuen Medien steckt. "Auch im Impressum ist nicht immer deutlich hervorgehoben, dass eine parteiische Konnotation vorhanden ist", so Föderl-Schmid.