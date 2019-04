Parlamentsumbau in Wien: Rohbau für Lokal begonnen

In den vergangenen Tagen wurden weitere Schritte beim Umbau des Parlaments in Wien gesetzt. Unter anderem wurde mit dem Rohbau des Lokals unter dem Plenarsaal begonnen.

Beim Umbau des Parlaments in Wien sind in den vergangenen Tagen weitere Schritte gesetzt worden: So wurde mit dem Rohbau des neuen Ausschusslokals unter dem Plenarsaal gerade begonnen. Zudem werden die früheren Publikums- und Journalistenstiegen, die aus statischen Gründen bisher erhalten blieben, abgebrochen. Parallel zu den Bauarbeiten läuft im April die Restaurierung der Oberflächen an.