Parlament startet mit "Politik am Ring" neues Diskussionsformat

"Politik am Ring" - unter diesem Titel startet das neue Diskussionsformat des Parlaments. Die Sendung findet am dritten Montag jedes Monats statt.

Unter dem Titel "Politik am Ring" startet das Parlament ein neues Diskussionsformat. Jeweils am dritten Montag jeden Monats diskutieren im Regelfall die Bereichssprecherinnen und -sprecher der fünf Fraktionen unter Einbindung von Expertinnen und Experten öffentlich über ein aktuelles Gesetzesvorhaben. Damit will man den üblicherweise nicht öffentlichen Debatten in parlamentarischen Ausschüssen erstmals eine öffentliche Plattform geben.