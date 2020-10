Parlament fixiert Budgetfahrplan

Am Donnerstag hat das Parlament den Fahrplan für dei Budgetberatungen fixiert. Am Mittwoch wird Blümel seine zweite Budgetrede halten.

Das Parlament hat am Donnerstag den Fahrplan für die Budgetberatungen fixiert. Am Mittwoch hält Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) seine zweite Budgetrede. Die Ausschussberatungen (6. bis 13. November) starten mit dem traditionellen Expertenhearing. Beschlossen wird das Budget 2021 dann am 19. November - nach dreitägigen Budgetberatungen im Nationalrat. Der Bundesrat wird nicht damit befasst, weil die Länderkammer beim Bundesbudget kein Mitspracherecht hat.