Auch am 24. Dezember gilt in Wien die Kurzparkzone.

Auch am 24. Dezember gilt in Wien die Kurzparkzone. ©pixabay.com (Themenbild)

Auch am 24. Dezember gilt in Wien die Kurzparkzone. ©pixabay.com (Themenbild)

Parken am 24. Dezember: Parkschein nicht vergessen

Auch am 24. Dezember sollte man trotz Weihnachtsstimmung den Parkschein in Wien nicht vergessen und auf die Anrainerparkplätze in zahlreichen Wiener Bezirken achten.

Der 24. Dezember ist kein offizieller Feiertag, das bedeutet, sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, sollten Sie den Parkschein in den Kurzparkzonen nicht vergessen. Am 25. und 26. Dezember sind die gesetzlichen Weihnachtsfeiertage und daher heben sich nahezu alle Kurzparkzonen in Wien auf.

Ausnahmen sind die – Stadthallen-Kurzparkzone (15. Bezirk), gültig 18-22 Uhr, Maximale Parkdauer 2 Stunden – rund um Bahnhöfe und Spitäler.

Aufpassen sollten Sie generell bei Anrainerparkplätzen in den Bezirken 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Diese dürfen nur von Anrainern mit einem gültigen Parkpickerl sowie von Behinderten mit Ausweis benützt werden. Motorräder und Mopeds sind ebenfalls ausgeschlossen.

Um sich einen Überblick über die Parksituation in Wien zu verschaffen, können Sie die Seite des ÖAMTC für weitere Informationen abrufen oder die APP nutzen.