Paris Hiltons Mega-Hochzeit: Drei Tage voller Feier-Highlights

Paris Hilton (40) hat geheiratet - und das nicht gerade im intimen Kreis. Drei Tage lang feierte sie mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Carter Reum, was das Zeug hielt.

US-Reality-Star Paris Hilton heiratete am 11. November 2021 den Unternehmer Carter Reum, mit dem sie sich im Februar verlobt hatte. Die Feierlichkeiten dauerten das ganze Wochenende und fanden unteranderem am Pier in Santa Monica statt.